Комментатор прерванного репортажем «Известий» матча сообщил о хакерской атаке

Комментатор прерванного репортажем «Известий» об обстреле Донецка матча Уэльс — Украина сообщил о хакерской атаке на телеканал «Футбол 1», о чем стало известно в воскресенье, 5 июня.

Ранее в этот день стало известно, что эфир украинского телеканала «Футбол 1» был взломан во время трансляции матча Украина — Уэльс на некоторых онлайн-платформах. Вместо него транслировался российский телеканал «Известия» с репортажем об обстреле Донецка со стороны боевиков Украины.

Тем же днем некоторые районы Донецка подверглись массированным обстрелам со стороны украинских националистов. Так, за полчаса боевики выпустили 90 снарядов по ДНР.

До этого националисты выпустили 25 ракет из БМ-21 «Град» по двум населенным пунктам ДНР — селу Первомайское и Георгиевке. Еще раньше был нанесен удар по Донецку 20 ракетами из «Градов» по Куйбышевскому району города. В результате обстрелов в городе перестало работать эфирное телевещание.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.