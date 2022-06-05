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У бара в США погибли три человека в результате стрельбы

У бара в Теннесси произошла стрельба, погибли трое и 14 пострадали
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Фото: TASS/Horst Galuschka
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Три человека погибли, 14 пострадали в результате стрельбы у бара в американском городе Чаттануга (штат Теннеси). Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил телеканал Fox News.

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«Это явно трагическое событие для вовлеченных семей и жертв», — прокомментировал телеканалу начальник полиции Чаттануги Селеста Мерфи.

По словам Мерфи, стрельба началась рядом с одним из баров города в воскресенье ночью.

Отмечается, что один из погибших был сбит автомобилем, двое других умерли от огнестрельных ранений. Многие из пострадавших тоже получили огнестрельные ранения. При этом у нескольких опасные для жизни травмы и они находятся в критическом состоянии.

По предварительной информации, стрелявших было несколько. Полиция пока никого не задержала и просит местных жителей помочь в поиске преступников.

4 июня в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) произошла стрельба. В результате инцидента трое погибли, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Полицейские находились на расстоянии от 10 до 13 м от места происшествия, когда услышали стрельбу. На месте было найдено два пистолета, один из них — с расширенным магазином.

В тот же день на вечеринке в американском округе Честерфилд в результате стрельбы один человек погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. У одного из пяти пострадавших сломана рука.

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