Трое погибли в результате стрельбы в Филадельфии

Вечером в субботу, 4 июня, в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) произошла стрельба. Телеканал NBC Philadelphia со ссылкой на местные правоохранительные органы указал, что в результате инцидента трое погибли, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

По данным ведомства, которые есть в распоряжении СМИ, полицейские находились на расстоянии от 10 до 13 метров от места происшествия, когда услышали стрельбу. На месте были найдены два пистолета, один из них — с расширенным магазином.

«Там были сотни людей, которые просто наслаждались Саут-стрит, как они делают это каждые выходные, когда началась эта стрельба», — рассказал один из сотрудников полиции, указав, что в двоих мужчин и одну женщину выстрелили несколько раз. Они позже скончались в больнице.

4 июня на вечеринке в американском округе Честерфилд в результате стрельбы один человек погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. У одного из пяти пострадавших сломана рука.

2 июня в результате стрельбы возле церкви города Эймса, штат Айова, США, погибли трое, в том числе и предполагаемый нападавший. По данным местного телеканала WHO13, стрельба произошла около городской церкви Cornerstone Church около 19 часов. Офис шерифа округа сообщил, что два человека были убиты стрелком, сам стрелок тоже мертв. Вечером в церкви проводилось мероприятие Salt Company, на котором ожидалось присутствие прихожан студенческого возраста.

В тот же день американский лидер Джо Байден настоял на ужесточении контроля за оборотом оружия, невзирая на вторую поправку к конституции.

1 июня в городе Талса (штат Оклахома) также произошла стрельба, в результате чего погибли как минимум четыре человека. До этого на школьном выпускном в Новом Орлеане при стрельбе пострадали трое.

24 мая в Увальде в штате Техас (США) произошла стрельба в начальной школе. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.