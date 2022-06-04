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В результате стрельбы на вечеринке в США погиб один человек

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Фото: Global Look Press/Jason Ryan
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На вечеринке в американском округе Честерфилд в результате стрельбы один человек погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом в субботу, 4 июня, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

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По предварительным данным, у одного из пяти пострадавших сломана рука. О подозреваемых и их состоянии в настоящий момент информация отсутствует.

2 июня в результате стрельбы возле церкви города Эймса, штат Айова, США, погибли трое, в том числе и предполагаемый нападавший.

По данным местного телеканала WHO13, стрельба произошла около городской церкви Cornerstone Church около 19 часов. Офис шерифа округа сообщил, что два человека были убиты стрелком, сам стрелок тоже мертв.

Вечером в церкви проводилось мероприятие Salt Company, на котором ожидалось присутствие прихожан студенческого возраста.

Тогда же американский лидер Джо Байден настоял на ужесточении контроля за оборотом оружия, невзирая на вторую поправку к конституции.

1 июня в городе Талса (штат Оклахома) также произошла стрельба, в результате чего погибли как минимум четыре человека. До этого на школьном выпускном в Новом Орлеане при стрельбе пострадали трое.

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