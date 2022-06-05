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В Волгоградской области обнаружили тело восьмилетнего мальчика

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Фото: vk.com
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Пропавшего 3 июня восьмилетнего мальчика в хуторе Тарасов Даниловского района Волгоградской области нашли мертвым на дне реки Медведица. По предварительным данным, ребенок утонул, сообщается на сайте Следственного комитета России (СК РФ).

«5 июня в ходе поисковых мероприятий водолазами на дне реки Медведица обнаружено тело мальчика без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. По предварительным данным ребенок утонул», — говорится в заявлении.

С момента обращения в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Следствие назначило комплекс необходимых служебно-медицинских экспертиз для выяснения подробностей, однако уже сейчас известно, что днем 3 июня мальчик совместно со своими друзьями отдыхал на берегу реки Медведица в 3 км от хутора. В какой-то момент ребята не обнаружили пропавшего и подумали, что он отправился домой.

3 июня пресс-служба регионального управления СК России в Прилузском районе (Коми) сообщила о том, что восьмилетнего ребенка унесло течением реки Луза. Он и его одиннадцатилетний брат зашли в воду в несанкционированном месте без присмотра взрослых. После того, как их понесло течением, старший ребенок успел зацепиться за корягу и спастись.

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