В Коми восьмилетнего мальчика унесло течением реки

В Коми восьмилетнего ребенка унесло течением реки Луза в Прилузском районе. О ЧП в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Происшествие случилось неподалеку от деревни Загарье.

«Два брата — одному 11 лет, другому 8 лет — без присмотра взрослых зашли в воду в нессанкионированном месте на реке Луза. Их сразу понесло течением. 11-летний мальчик смог зацепиться за корягу и спастись, местонахождение 8-летнего мальчика устанавливается», — сказано в сообщении.

Сейчас проводятся следственные мероприятия.

1 июня утонул 14-летний подросток в реке в Удорском районе Коми, сообщили следователи. Несколько детей гуляли на берегу реки Ус. Один из них решил искупаться в необорудованном месте и начал тонуть. Другие дети попытались спасти его, однако им это сделать не удалось. Позднее тело мальчика нашли сотрудники МЧС.