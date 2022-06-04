В Волгоградской области пропал восьмилетний ребенок

В Даниловском районе Волгоградской области пропал восьмилетний Дима Ильин, его ищут уже больше суток.

По информации главного управления МВД региона, мальчик исчез возле берега реки Медведица 3 июня около 17 часов. В поисках ребенка задействованы правоохранители и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Прочесываются лесные массивы.

«Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: майка, плавки», — сообщили поисковики.

По данным местных СМИ, Дима вместе с братьями был на речке. Домой вернулись все, кроме него. Как подростки сообщили родным, они поругались с братом, и он от них ушел.

Ранее, 13 мая, в Южно-Сахалинске волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «СОВА» нашли пропавшую первоклассницу. Отмечается, что мама девочки пошла в детский сад за младшим сыном, а когда вернулась, дочки дома не оказалось. Оказалось, что девочка на автобусе проехала половину города, погуляла, а с наступлением темноты пешком пошла домой.