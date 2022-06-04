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Японской принцессе Юрико исполнилось 99 лет

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Фото: commons.wikimedia.org/Sirogd1968
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Принцесса Юрико, старейшая из ныне живущих членов японской императорской семьи, отмечает в субботу, 4 июня, свое 99-летие. Она является вдовой принца Микасы — младшего брата императора Хирохито — дедушки нынешнего императора Нарухито.

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Церемония празднования была отменена из-за опасения, что принцесса может заразиться COVID-19. Как отмечает портал Nippon.com, в марте прошлого года Юрико провела четыре дня в больнице после того, как у нее диагностировали пароксизмальную мерцательную аритмию. В то же время, отмечает издание, с тех пор проблем со здоровьем у нее не наблюдалось.

Отмечается, что вдова принца Микасы ведет размеренную жизнь в своем доме в токийском районе Минато.

Каждое утро принцесса в течение получаса занимается спортом, в основном растяжкой, а в солнечную погоду любит совершать прогулки в инвалидном кресле.

Кроме того, распорядок члена императорской семьи включает в себя чтение газет и журналов.

У принцессы Юрико семь правнуков, чьей жизнью она живо интересуется. Любит смотреть новости и прямые трансляции с бейсбольных матчей.

Ранее, 21 июня, королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 96 лет, однако никаких публичных мероприятий и торжеств по этому поводу не было. Они прошли 2 июня, когда британский монарх отметила платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне и свой официальный день рождения.

Традиция отмечать два дня рождения монарха пошла с Георга II (1683–1760), который появился на свет в ноябре и в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше. Традиция была сохранена. Елизавета II избрала именно июнь месяцем празднования своего официального дня рождения.

Однако, как сообщила канцелярия королевы, Елизавета вынуждена была пропустить службу в честь платинового юбилея.

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