Королева Великобритании Елизавета II пропустит службу по случаю своего платинового юбилея из-за дискомфорта. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает канцелярия монарха.

Служба должна состояться в пятницу, 3 июня.

«С учетом поездки и усилий, необходимых для участия в завтрашней службе благодарения в соборе Святого Павла, Ее Величество с огромным нежеланием пришла к заключению, что она не посетит ее», — говорится в сообщении канцелярии в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В Букингемском дворце уточнили, что королева, которая в последние месяцы испытывает проблемы с мобильностью, примет участие в церемонии зажжения огня в Виндзорском замке вечером в четверг.

Ранее в этот день лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Елизавету II в связи с ее официальным днем рождения, а также с 70-летием пребывания на троне.

Торжества по поводу 70-летия пребывания королевы на троне продлятся четыре дня. Ранее это достижение, 70 лет на троне, не смог записать на свой счет ни один британский монарх.

Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года. В 2022 году королеве исполнилось 96 лет, она станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей. Официальные дни рождения британских монархов также празднуются летом.

Традиция пошла от Георга II (1683–1760), который появился на свет в ноябре, а в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше.

В Лондоне 24 мая после 13-летнего строительства открылась новая ветка метро Crossrail. Она посвящена платиновому юбилею — 70-летию пребывания королевы Великобритании Елизаветы II на троне.

Ожидается, что Crossrail будут пользоваться примерно 200 млн человек. В наиболее загруженное время всё к тому же маю будут ходить 24 поезда с системами охлаждения. Транспортные средства могут развивать скорость до 145 км/ч.

17 мая королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике — посетила вокзал Паддингтон в честь завершения строительства Crossrail. С королевой был младший сын, граф Уэссекский Эдвард.