Реклама
Прямой эфир

Елизавета II пропустит службу по случаю своего платинового юбилея

0
Фото: TASS/Zuma/I-Images
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Королева Великобритании Елизавета II пропустит службу по случаю своего платинового юбилея из-за дискомфорта. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает канцелярия монарха.

Последняя на троне: празднование платинового юбилея царствования Елизаветы II ударит по Британии
Приведут ли скандалы в королевской семье к отказу от монархии

Служба должна состояться в пятницу, 3 июня.

«С учетом поездки и усилий, необходимых для участия в завтрашней службе благодарения в соборе Святого Павла, Ее Величество с огромным нежеланием пришла к заключению, что она не посетит ее», — говорится в сообщении канцелярии в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В Букингемском дворце уточнили, что королева, которая в последние месяцы испытывает проблемы с мобильностью, примет участие в церемонии зажжения огня в Виндзорском замке вечером в четверг.

Ранее в этот день лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Елизавету II в связи с ее официальным днем рождения, а также с 70-летием пребывания на троне.

Торжества по поводу 70-летия пребывания королевы на троне продлятся четыре дня. Ранее это достижение, 70 лет на троне, не смог записать на свой счет ни один британский монарх.

Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года. В 2022 году королеве исполнилось 96 лет, она станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей. Официальные дни рождения британских монархов также празднуются летом.

Традиция пошла от Георга II (1683–1760), который появился на свет в ноябре, а в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше.

В Лондоне 24 мая после 13-летнего строительства открылась новая ветка метро Crossrail. Она посвящена платиновому юбилею — 70-летию пребывания королевы Великобритании Елизаветы II на троне.

Ожидается, что Crossrail будут пользоваться примерно 200 млн человек. В наиболее загруженное время всё к тому же маю будут ходить 24 поезда с системами охлаждения. Транспортные средства могут развивать скорость до 145 км/ч.

17 мая королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике — посетила вокзал Паддингтон в честь завершения строительства Crossrail. С королевой был младший сын, граф Уэссекский Эдвард.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022