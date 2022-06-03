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Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов Кашина и Пивоварова

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов Алексея Пивоварова и Олега Кашина
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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов шестерых журналистов, в том числе Алексея Пивоварова и Олега Кашина. Это следует из информации, опубликованной в пятницу, 3 июня, на сайте ведомства.

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Также в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, внесли бизнесмена Евгения Чичваркина.

Ранее, 28 мая, Минюст России включил в перечень НКО-иноагентов томскую региональную общественную организацию «Женский голос», занимающуюся защитой прав женщин. Также в мае в реестр физлиц-иноагентов внесены бывший владельц ЮКОСа Михаил Ходорковский и политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в

В тот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал на законодательном уровне ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов. По его словам, контроль над деятельностью иностранных агентов в России — довольно формальный. Медведев подчеркнул, что сегодня настало время навести порядок в этой сфере.

Замглавы Совбеза добавил, что в Госдуму уже внесен законопроект, который позволит ужесточить ответственность лиц, работающих в интересах иностранных государств.

25 апреля депутат Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах. Его разработала парламентская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В нем, в частности, уточняются понятия «иностранный агент», а также определяется порядок включения и исключения из реестра.

Отмечалось, что в новом законопроекте предлагается разрешить иноагентам не ставить маркировку в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иностранного агента.

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