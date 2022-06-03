Врач предупредил об особенной опасности коронавируса летом

Коронавирус особенно опасен летом, потому что при перегревании человек становится более уязвимым к бактериям и вирусам. Об этом в пятницу, 3 июня, «Известиям» заявил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

«Жара способствует, я бы сказал, даже ухудшению ситуации с коронавирусом, потому что человек, когда перегревается, становится более уязвим для различных видов неблагоприятных воздействий, и его иммунитет снижается», — указал специалист.

По его словам, опыт прошлых лет показывает, что летом и в жару люди активно заболевают COVID-19.



«Рекомендации для россиян всё те же и от сезона они не зависят. Если есть возможность поехать не в час пик — значит надо ехать не в час пик. Если маски отменили, а человек едет в густо набитом транспорте, то маску лучше надеть на этот период времени. Если человек не имеет возможности помыть руки, то санитайзер в это время всё равно надо использовать», — перечислил Чудаков.

Также он порекомендовал не забывать про витамины и препараты, которые улучшают функции иммунной системы, например эхинацея. Кроме того, полезными будут препараты с цинком и селеном, которые будут поддерживать более высокий уровень иммунной защиты.

26 мая иммунолог Николай Крючков заявил о возможной волне коронавируса в России во второй половине сентября. По его словам, летом в России ситуация с коронавирусом будет нестабильной — будет наблюдаться то повышение заболеваемости, то ее снижение.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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