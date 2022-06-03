Врач спрогнозировал новый подъем заболеваемости COVID-19

С появлением новых штаммов COVID-19, возможно, Россия столкнется с некоторым временным подъемом заболеваемости. На это 3 июня в беседе с «Известиями» указал научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, главный врач клиник СамГМУ Николай Измалков.

По его словам, штамм «Омикрон», к примеру, протекает быстро в амбулаторных условиях. В связи с этим прививаться по-прежнему крайне необходимо, поскольку вакцинация защищает человека от тяжелого течения болезни и от попадания в реанимацию.



«С одной стороны, вакцина от каждого нового штамма защищает слабее, чем от предыдущего, на котором она была разработана. С другой стороны, основа всех штаммов коронавируса одна. Уверен, население нашей страны повернется лицом к массовой вакцинации», — резюмировал Измалков.

28 мая заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина предположила, что очередной всплеск заболеваемости COVID-19, который наблюдается в Европейских странах, может дойти и до России. Она напомнила, что вирус мутирует, поэтому вакцина, которую ставили год назад, в какой-то степени защищает, но лучше обновить ее.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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