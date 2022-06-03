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Взрыв прогремел в море рядом с «Азовсталью» в Мариуполе

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В море рядом с «Азовсталью» в Мариуполе прогремел взрыв. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает агентство «РИА Новости».

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Как сообщает информагентство, взрыв прогремел в нескольких километрах от берега, неподалеку от завода «Азовсталь». Допускается, что сдетонировала мина от столкновения с крупной рыбой.

Очевидцы рассказали, что столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 м.

По предварительным данным, во время взрыва в непосредственной близости людей не было, пострадавших нет.

7 мая политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что бойцы ВСУ минировали проходы у завода «Азовсталь» в Мариуполе во время режима тишины. Он подчеркнул, что националисты минировали проход у территории завода в то время, как российские военнослужащие пытались выполнять все условия ОБСЕ и занимались эвакуацией.

24 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские саперные подразделения приступили к разминированию побережья Азовского моря в районе морского порта Мариуполя. Они осматривают буквально каждый сантиметр при использовании «Уран-6». Место, где были найдены боеприпасы, отмечают красным флагом. Дальше их разминируют.

В тот же день, 24 мая, росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области, установленных украинскими националистами.

Также российские саперные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, который был полностью освобожден 20 мая.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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