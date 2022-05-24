ВС России приступили к разминированию побережья Азовского моря в Мариуполе

Российские саперные подразделения приступили к разминированию побережья Азовского моря в районе морского порта Мариуполя. Об этом 24 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Инженерные работы на побережье проводят специалисты Международного противоминного центра. В ходе разминирования саперы обнаруживают и обезвреживают неразорвавшиеся во время недавних боев боеприпасы. Все обнаруженные снаряды и мины подрываются на месте с применением накладных зарядов. В процессе работы для уничтожения мин широко применяются робототехнические комплексы разминирования «Уран-6», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Так, министерство показало, как работают саперы у побережья. Они осматривают буквально каждый сантиметр при использовании «Уран-6». Место, где были найдены боеприпасы, отмечают красным флагом. Дальше их разминируют.

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В Минобороны РФ отметили, что саперами обследовано уже более 50 км побережья Азовского моря.

«За это время было обезврежено более 300 различных боеприпасов. А в целом отрядом с начала работы (на территории ДНР. — Ред.) было разминировано более 6 тыс. взрывоопасных предметов», — рассказал заместитель командира и инженер отряда противоминного центра.

Ранее в этот же день сообщалось, что росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области, установленных украинскими националистами.

Днем ранее росгвардейцы разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области.

Также российские саперные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, который был полностью освобожден 20 мая. По состоянию на 23 мая, за двое суток было уничтожено уже более 100 взрывоопасных предметов на территории предприятия.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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