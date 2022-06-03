Ветка дерева придавила насмерть женщину у детсада в Рязани

В Рязани ветка дерева, упавшая во время шквалистого ветра, насмерть придавила женщину. Инцидент произошел на территории детского сада № 81.

Как пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на городскую администрацию, на 32-летнюю женщину рухнула макушка дерева, стоящего на территории детсада. Часть ствола упала за ограждение садика, не задев участки для прогулок.

Прибывшая на место инцидента бригада врачей констатировала смерть пострадавшей.

Дети и сотрудники детского сада не пострадали.

По предварительной оценке, дерево здоровое и не было признано аварийным.

Глава городской администрации Елена Сорокина распорядилась срочно проверить состояние территорий всех образовательных учреждений Рязани, уточняет 62INFO.ru.

В пятницу, 3 июня, в столичном метрополитене вестибюль недавно открывшейся после реконструкции станции «Рижская» на Калужско-Рижской линии подтопило в результате сильного ливня.

Утром в пятницу на Москву обрушился ливень с грозой. Также был туман. О плохой погоде в городе в этот день предупреждали в ГУ МЧС России по столице. Отмечалось, что порывы ветра могут достигать 15 м/с.