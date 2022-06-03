В МЧС предупредили о грозе и граде и в Москве 3 июня

В Москве в пятницу, 3 июня, прогнозируются гроза, дождь, град и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Предупреждение о неблагоприятной погодной обстановке будет действовать до 10:00 пятницы, 3 июня, отмечает телеканал «Звезда». Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 м/с, пишет НСН.

Автомобилистам рекомендовали значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию, отказаться от опасных маневров и не парковаться под деревьями, пишет «Москва 24».

Жителям столицы напомнили, что грозы приводят к резкому ухудшению видимости на дороге, что может стать причиной ДТП. Пешеходов призвали избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться от непогоды под деревьями, а также следить за детьми, сообщает агентство городских новостей «Москва».

2 июня непогода обрушилась на столицу и Московскую область. Мощный ливень накрыл регион, в результате чего оказались затоплены дороги и первые этажи зданий в Железнодорожном, Балашихе и других населенных пунктах. Особенно от стихии пострадал юго-восток столицы и область. Движение на дорогах затруднено, по ним бегут мощные потоки воды, сообщает телеканал «360».

Городские службы перевели на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, отмечает «Ридус».