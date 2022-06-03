Некоторые районы Москвы и Подмосковья оказались затопленными из-за ливня

В результате накрывшего Москву и Подмосковье мощного ливня вода затопила дороги и первые этажи зданий в Железнодорожном, Балашихе и других населенных пунктах.

Видео с районов выложили пользователи соцсетей. На кадрах видно, что машины с замедленно движутся по дорогам, а люди идут по улице практически по колено в воде.

«Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. До конца суток в столице возможны дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 м/с. В некоторых районах города уже идет дождь, гроза. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Помимо этого, приняты меры по защите от ветра построек, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий. Бригады ГУП «Мосводосток» будут устранять скопления воды. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения Москвы и топливно-энергетического хозяйства.

«Просим автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов — быть внимательнее, не укрываться под деревьям», — призвали москвичей и жителей Подмосковья в комплексе.

Ранее в этот день столичное МЧС сообщало об ожидаемом в городе грозе, дожде, граде и порывистом ветре.

1 июня Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра. Предупреждение о грозе действовало до 21.00 2 июня, о ветре — до 00.00 3 июня.