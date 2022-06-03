В Москве из-за ливня подтопило станцию метрополитена «Рижская»

В столичном метрополитене вестибюль недавно открывшейся после реконструкции станции «Рижская» на Калужско-Рижской линии подтопило в результате сильного ливня в пятницу, 3 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

«В связи с обильными осадками в вестибюль станции поступала вода. Сотрудники метрополитена оперативно провели дополнительные работы по очистке дренажа», — пояснили в пресс-службе.

В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как вода подтапливает станцию. В настоящее время проблема ликвидирована, станция работает в штатном режиме, поезда приходят в соответствии с графиком.

Московские коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия непогоды и готовы устранить подтопления. Коммунальщики реагируют на все заявки о скоплениях воды.

«На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки», — говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Утром в пятницу на Москву обрушился ливень с грозой. Также был туман. О плохой погоде в городе в этот день предупреждали в ГУ МЧС России по столице. Отмечалось, что порывы ветра могут достигать 15 м/с.