Ливень с грозой обрушился на Москву

Ливень с грозой, сильным ветром и туманом наблюдается в Москве утром 3 июня.

О плохой погоде в городе в этот день предупреждали в ГУ МЧС России по столице. Отмечалось, что порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Автомобилистам рекомендовали значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию, отказаться от опасных маневров и не парковаться под деревьями.

Жителям столицы напомнили, что грозы приводят к резкому ухудшению видимости на дороге, что может стать причиной ДТП. Пешеходов призвали избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться от непогоды под деревьями, а также следить за детьми.