Нутрициолог рассказала об эффекте отказа от кофе

Употребление в день одной-двух чашек натурального кофе не вредно. Вред начинается тогда, когда люди увлекаются этим напитком. Об этом нутрициолог Ева Шишова рассказала в пятницу, 3 июня. Также она рассказала, какой эффект вызывает отказ от кофе.

«Самое главное, за что мы ценим кофе, — этот напиток действует на нервную систему, бодрит. Но у человеческого организма настроены биоритмы, и если перебарщивать, то кофе изменяет эти процессы, тем самым путает организм, и биоритмы начинают смещаться», — сказала нутрициолог в разговоре с Lenta.Ru.

Она добавила, что косвенно кофе наносит вред фигуре, поскольку его часто пьют с молоком и различными добавками, а это — лишние калории.

Шишова отметила, что если человек употребляет в день всего одну чашку кофе и не имеет каких-то серьезных сопутствующих заболеваний, то отказ от напитка не даст особого эффекта. Однако если он пил 4–5 чашек в день, то он обязательно почувствует эффект при отказе от кофе.

«Сначала, конечно, у человека будет раздражительность, так как организм уже привык к допингу, дополнительному усилению бодрости, но через две-три недели он поймет, что сон улучшился, улучшилось пищеварение, настроение более стабильное — нет резких перепадов, состояний, когда сначала много энергии, а потом резко раздражительность», — рассказала нутрициолог.

По ее словам, на первом месте по замене кофе стоит цикорий. Многие не чувствуют разницы, особенно если любят пить кофе с молоком или капучино. Также можно заменить кофе зеленым чаем.

«Он, кстати, содержит кофеина столько же, а иногда даже больше, чем кофе, и тоже обладает тонизирующим и бодрящим действием», — заключила эксперт.

Ранее, 28 мая, сообщалось, что ученые из Университета Рединга в Англии в ходе исследования выяснили, что искажение обоняния может происходить в связи с ароматическими соединениями, которые содержатся в таких напитках, как кофе, и таких продуктах, как лук, чеснок, курица и зеленый перец.