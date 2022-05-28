Реклама
Прямой эфир

Ученые назвали вызывающие нарушение обоняния продукты и напитки

0
Фото: unsplash
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Университета Рединга в Англии в ходе исследования выяснили, что искажение обоняния может происходить в связи с ароматическими соединениями, которые содержатся в таких напитках, как кофе, и таких продуктах, как лук, чеснок, курица и зеленый перец. Такой вывод следует из исследований, опубликованных в британском журнале Communications Medicine.

Редкое обоняние: лазер вернет восприятие запахов после COVID-19
Почему ученые предложили использовать светотерапию для снятия неприятного последствия коронавирусной инфекции

Отмечается, что для проведения исследования были выбраны 29 добровольцев, у части из них была паросмия (нарушение обоняния). Участникам эксперимента раздали разные составы кофейного напитка.

Люди с паросмией смогли определить те запахи, которые больше других вызывают у них отвращение. Впоследствии такие же соединения обнаружили в луке, чесноке, курице и зеленом перце.

«Мы нашли убедительное доказательство того, что не всё происходит только у нас «в голове» и что искаженное восприятие запахов и связанное с ним чувство отвращения могут быть вызваны ароматическими соединениями в некоторых продуктах», — говорит один из авторов исследования доктор Джейн Паркер.

Она подчеркнула, что в будущем данное исследование может найти способ улучшить жизни людей, страдающих паросмией.

17 мая замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что в восстановлении вкуса и обоняния после перенесенного COVID-19 смогут помочь тренировки, например вдыхание различных сильных ароматов. У некоторых пациентов полное восстановление занимает всего несколько дней, а у других — год-полтора, а иногда и более, добавила она.

При этом, по словам Руженцовой, нарушения обоняния отмечены у 10% пациентов, перенесших COVID-19, к концу месяца от начала болезни, тогда как в начале пандемии коронавирусной инфекции подобные нарушения наблюдались у 80% переболевших.

4 мая врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова предупредила, что употребление кофе в больших количествах также может привести к проблемами с сердцем и сосудами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022