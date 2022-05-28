Ученые назвали вызывающие нарушение обоняния продукты и напитки

Ученые из Университета Рединга в Англии в ходе исследования выяснили, что искажение обоняния может происходить в связи с ароматическими соединениями, которые содержатся в таких напитках, как кофе, и таких продуктах, как лук, чеснок, курица и зеленый перец. Такой вывод следует из исследований, опубликованных в британском журнале Communications Medicine.

Отмечается, что для проведения исследования были выбраны 29 добровольцев, у части из них была паросмия (нарушение обоняния). Участникам эксперимента раздали разные составы кофейного напитка.

Люди с паросмией смогли определить те запахи, которые больше других вызывают у них отвращение. Впоследствии такие же соединения обнаружили в луке, чесноке, курице и зеленом перце.

«Мы нашли убедительное доказательство того, что не всё происходит только у нас «в голове» и что искаженное восприятие запахов и связанное с ним чувство отвращения могут быть вызваны ароматическими соединениями в некоторых продуктах», — говорит один из авторов исследования доктор Джейн Паркер.

Она подчеркнула, что в будущем данное исследование может найти способ улучшить жизни людей, страдающих паросмией.

17 мая замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что в восстановлении вкуса и обоняния после перенесенного COVID-19 смогут помочь тренировки, например вдыхание различных сильных ароматов. У некоторых пациентов полное восстановление занимает всего несколько дней, а у других — год-полтора, а иногда и более, добавила она.

При этом, по словам Руженцовой, нарушения обоняния отмечены у 10% пациентов, перенесших COVID-19, к концу месяца от начала болезни, тогда как в начале пандемии коронавирусной инфекции подобные нарушения наблюдались у 80% переболевших.

4 мая врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова предупредила, что употребление кофе в больших количествах также может привести к проблемами с сердцем и сосудами.