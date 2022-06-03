Реклама
Прямой эфир
Мир
Боевики «Азова» предстанут перед трибуналом после получения медпомощи
Общество
Россияне выступили за ограничение скорости для электросамокатов
Общество
Эвакуированные из БЦ в Москве рассказали о заблокированных пожарных выходах
Мир
Российская авиация уничтожила 360 националистов за сутки в ходе спецоперации
Общество
В Москве попросили закрыть летние веранды из-за непогоды
Экономика
Инвестиции в логистику РФ переориентируют на Восток
Мир
ЕС окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций
Экономика
Ретейлеры заявили о сокращении заграничного ассортимента техники и электроники
Экономика
Россия обеспечивает себе производство более 90% социально значимых товаров
Общество
В подмосковном транспорте отменили оплату наличными
Общество
Ливень с грозой обрушился на Москву
Сюжет:

СМИ сообщило об убитом в Харьковской области французском наемнике

Europe 1 сообщило о гибели под Харьковом французского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
0
Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французский наемник ​убит в Харьковской области на Украине. Как сообщило 3 июня радио Europe 1, француз приехал воевать в составе интернационального легиона на стороне украинских войск.

Полный залп: какие вооружения могут применить ВСУ под Авдеевкой
В ДНР окружают город, откуда восемь лет обстреливали Донецк

Как пишет «Газета.Ru», наемный военнослужащий получил смертельное ранение под Харьковом после артиллерийского обстрела. Также отмечается, что это первый наемник из Франции, который был убит с начала спецоперации России по защите Донбасса. Всего за ВСУ сейчас сражается около 150 французов.

Ранее, 30 мая, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна потребовала инициировать расследование обстоятельств смерти журналиста французского телеканала BFMTV Фредерика Леклера-Имхоффа под Северодонецком. Известно, что журналист работал на телеканалах France TV и BFMTV с декабря 2015 года. На Украине он был аккредитован от BFMTV и освещал конфликт с украинской точки зрения.

3 июня комбат батальона «Пятнашка» в Донецкой Народной Республике (ДНР) Ахра Авидзба рассказал, что иностранные наемники при боях за Украину стараются избегать передовой, чтобы не попасть в плен.

В этот же день вернувшийся в Великобританию наемник, бывший офицер Королевского военно-морского флота Кертис, в интервью «Известиям» назвал то, что происходит в рядах боевиков Украины, хаосом и полным отсутствием подготовки.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что сотни иностранных наемников на Украине уничтожены высокоточным оружием вскоре после их прибытия в места прохождения ими доподготовки. В ведомстве уточнили, что большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта. Отмечалось, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины не жалеют иностранцев, так как хотят снизить потери своих военнослужащих.

До этого, 27 апреля, в Следственном комитете России рассказали, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022