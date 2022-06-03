СМИ сообщило об убитом в Харьковской области французском наемнике

Французский наемник ​убит в Харьковской области на Украине. Как сообщило 3 июня радио Europe 1, француз приехал воевать в составе интернационального легиона на стороне украинских войск.

Как пишет «Газета.Ru», наемный военнослужащий получил смертельное ранение под Харьковом после артиллерийского обстрела. Также отмечается, что это первый наемник из Франции, который был убит с начала спецоперации России по защите Донбасса. Всего за ВСУ сейчас сражается около 150 французов.

Ранее, 30 мая, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна потребовала инициировать расследование обстоятельств смерти журналиста французского телеканала BFMTV Фредерика Леклера-Имхоффа под Северодонецком. Известно, что журналист работал на телеканалах France TV и BFMTV с декабря 2015 года. На Украине он был аккредитован от BFMTV и освещал конфликт с украинской точки зрения.

3 июня комбат батальона «Пятнашка» в Донецкой Народной Республике (ДНР) Ахра Авидзба рассказал, что иностранные наемники при боях за Украину стараются избегать передовой, чтобы не попасть в плен.

В этот же день вернувшийся в Великобританию наемник, бывший офицер Королевского военно-морского флота Кертис, в интервью «Известиям» назвал то, что происходит в рядах боевиков Украины, хаосом и полным отсутствием подготовки.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что сотни иностранных наемников на Украине уничтожены высокоточным оружием вскоре после их прибытия в места прохождения ими доподготовки. В ведомстве уточнили, что большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта. Отмечалось, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины не жалеют иностранцев, так как хотят снизить потери своих военнослужащих.

До этого, 27 апреля, в Следственном комитете России рассказали, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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