Вернувшийся в Великобританию наемник, бывший офицер Королевского военно-морского флота Кертис в интервью «Известиям» назвал то, что происходит в рядах боевиков Украины, хаосом и полным отсутствием подготовки.

По его словам, даже бойцы, служившие в Ираке и Афганистане, оказались не готовы к тому, что творится в украинской армии. Так, не взирая на боевой опыт и знания, иностранных специалистов раскидывают по подразделениям, между которыми нет контакта, командование зачастую устраняется от принятия решений.

«Мы столкнулись с абсолютной неподготовленностью перед отправкой на фронт и хаосом в рядах украинской армии. В зону конфликта приезжали молодые парни, которым от силы лет 20. Было похоже, что они решили попробовать себя в бою, наигравшись в компьютерные игры», — отметил Кертис.

Накануне в Минобороны России заявили об уничтожении сотни иностранных наемников на Украине высокоточным оружием вскоре после их прибытия в места прохождения ими доподготовки. В то же время отмечалось, что большая часть наемников была ликвидирована в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.

Как пояснил представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Он подчеркнул, что многие наемники хотят покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж. На сегодняшний день общая численность наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек, отметил генерал-майор.

24 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в основном в страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний. Прежде в ведомстве отмечали, что иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях, не являются комбатантами и их ждет долгий срок в тюрьме.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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