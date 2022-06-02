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Минобороны РФ сообщило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине в местах прохождения подготовки
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Фото: TASS/EPA/PHILIPP GUELLAND
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Сотни иностранных наемников на Украине уничтожены высокоточным оружием вскоре после их прибытия в места прохождения ими доподготовки. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Однако большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта. Он пояснил, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) не жалеют иностранцев, так как хотят снизить потери своих военнослужащих.

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«Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. <...> Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии или выдавая им свежие паспорта граждан Украины. Никого из них не спасут», — рассказал Конашенков.

Он подчеркнул, что многие наемники хотят покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж.

На сегодняшний день общая численность наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек, отметил генерал-майор.

28 мая газета The Washington Post сообщила, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия. Многие из них ищут способы покинуть страну и вернуться домой.

24 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в основном в страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний. Прежде в ведомстве отмечали, что иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях, не являются комбатантами и их ждет долгий срок в тюрьме.

До этого, 27 апреля, в Следственном комитете России сообщили, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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