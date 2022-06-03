В ДНР рассказали о нахождении иностранных наемников в тылу

Иностранные наемники стараются избегать передовой, чтобы не попасть в плен. Об этом 3 июня заявил комбат батальона «Пятнашка» в Донецкой Народной Республике (ДНР) Ахра Авидзба.

Он рассказал, что иностранцы в основном работают инструкторами в тылу.

«...потому что у них там по контракту прописано, за какой километраж они не имеют права подходить к линии фронта. Поэтому, когда будет кольцо, уже кто-то будет попадаться», — сказал комбат в беседе с «РИА Новости».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что сотни иностранных наемников на Украине уничтожены высокоточным оружием вскоре после их прибытия в места прохождения ими доподготовки. В ведомстве уточнили, что большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта. Отмечалось, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины не жалеют иностранцев, так как хотят снизить потери своих военнослужащих.

28 мая газета The Washington Post сообщила, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия. Многие из них ищут способы покинуть страну и вернуться домой.

24 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в основном на Украину направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний. Прежде в ведомстве отмечали, что иностранные наемники, прибывшие для участия в боевых действиях, не являются комбатантами и их ждет долгий срок в тюрьме.

До этого, 27 апреля, в Следственном комитете России сообщили, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».