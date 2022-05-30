МИД Франции потребовал расследовать гибель журналиста в Донбассе

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая потребовала инициировать расследование обстоятельств смерти журналиста французского телеканала BFMTV. Фредерик Леклер-Имофф погиб под Северодонецком.

«Франция требует начала расследования в кратчайшие сроки, чтобы установить все обстоятельства гибели журналиста телеканала BFM Фредерика Леклер-Имоффа», — говорится в распространенном дипведомством сообщении.

Известно, что журналист работал на телеканалах France TV и BFMTV с декабря 2015 года. На Украине он был аккредитован от BFMTV.

Ранее в этот же день информацию о гибели сотрудника телеканала в своем аккаунте в Twitter подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства указал, что «разделяет боль семьи, родственников и коллег Фредерика Леклерка-Имхоффа, которым выражает свои соболезнования».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нередко подвергают обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Так, 14 мая стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT при обстреле со стороны украинских военных в Донбассе. В результате обстрела АЗС один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили два сотрудника съемочной группы RT и два мирных жителя, которые были госпитализированы.

15 марта в селе Горенка Киевской области Украины в результате артиллерийского обстрела погиб оператор телеканала Fox Пьер Закржевски.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что удары наносятся по военной инфраструктуре Украины. Однако, как неоднократно отмечали очевидцы и военные, ВСУ и националисты размещают огневые позиции в гражданских объектах.

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