Путин поручил кабмину утвердить план строительства дорог на 2023–2027 годы

Президент РФ Владимир Путин 2 июня поручил правительству утвердить план дорожного строительства на пять лет.

«Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023–2027 годы», — сказал он на совещании, посвященном вопросам дорожного строительства.

Как уточнил глава государства, в плане необходимо определить перечень объектов, которые планируется построить, реконструировать или отремонтировать, а также сформировать список дополнительных объектов, поскольку «ситуация динамично меняется» и «открываются новые возможности, в том числе финансовые».

Кроме того, Путин поручил своей администрации учесть прозвучавшие в ходе совещания предложения и зафиксировать их в документе, который будет подготовлен по итогам.

Ранее в этот день на совещании президент заявил о необходимости нарастить и форсировать темпы инфраструктурного строительства, быстрее вводить новые участки дорог. По его словам, в РФ есть всё, чтобы делать это на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности.

Также российский лидер указал не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно — за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны.

Накануне глава компании ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко сказал, что строительство автотрассы Москва–Казань (М-12) подорожало на 30% от запланированной суммы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в России принимаются все меры, чтобы инфраструктурные проекты, которые сейчас выполняются, не замедлились из-за роста цен.