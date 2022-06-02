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Киев захотел создать международную комиссию для вывоза зерна морем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел Украины прорабатывает вопрос формирования международной миссии по обеспечению морского экспорта сельскохозяйственной продукции страны. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

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По его словам, Украина работает над созданием такой комиссии вместе со своими партнерами. В частности, под эгидой ООН, которая якобы возьмет на себя функционирование морских путей для осуществления экспорта.

«Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море», — написал Николенко в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Накануне, 1 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара поможет в разминировании украинских портов, где находится экспортное украинское зерно. Как отметил министр, разминирования выходов из портов необходимо добиться от Киева. По его словам, Россия принимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца.

30 мая Владимир Путин отметил готовность РФ содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы. Он уточнил, что соглашение с РФ нужно, чтобы использовать морские пути.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что США провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая страну запасов зерна. По словам дипломата, заявления иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря не соответствуют действительности. РФ регулярно открывает гуманитарные коридоры.

2 июня директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что из-за конфликта вокруг Украины и последовавшего за ним продовольственного кризиса приблизительно 13–15 млн человек могут оказаться на грани голода.

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