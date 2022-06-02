Глава Минобрнауки Фальков пообещал сохранить бакалавриат и магистратуру в России

Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков назвал три причины сохранности бакалавриата и магистратуры и подчеркнул, что новая система образования в российских образовательных учреждениях и уход от Болонской не отменяют бакалавриата и магистратуры. Университеты остановятся на специалисте исключительно по собственному желанию.

Первая причина, по словам Фалькова, — стремление самих студентов обучаться на бакалавриате и магистратуре.

«Во-вторых, у нас миллионы людей получили бакалаврское образование, а без степени магистра они не смогут дальше продвигаться, потому что у нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе», — заявил глава министерства в беседе с «Коммерсантом» в четверг, 2 июня.

В конце мая ректоры ведущих российских вузов рассказали «Известиям», как они оценивают инициативу о выходе России из Болонской системы образования.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев видит в этом шаге пользу, потому что Болонская система подразумевает социогуманитарные направления и вызывает проблемы у студентов, изучающих точные науки.

Его коллега из Финуниверситета при правительстве РФ Станислав Прокофьев считает, что отказ от привычной системы позволить вернуть «частично утраченные традиции отечественного советского образования».

И.о. ректора МГТУ имени Баумана Михаил Гордин признался, что не видит минусов в инициативе отказа от Болонской системы.

А ректор Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) Михаил Балыхин отметил, что данная тема всегда была насущной и дискуссионной. Он подчеркнул, что «специалитет должен быть в обязательном порядке введен по тем специальностям, которые имеют статус формирующих национальную безопасность».

31 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что России необходимо провести содержательную реформу образовательного сектора с привлечением широкой дискуссии в научном сообществе.

Днем ранее заместитель главы Министерства образования и науки в России Дмитрий Афанасьев объяснил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

25 мая педагог русского языка и литературы Любовь Сойкина заявила о необходимости взять лучшее от Болонской системы образования и добавить к этому свои собственные наработки и практики. Кроме того, она напомнила, что эта система начала полноценно работать в РФ лишь спустя восемь лет после принятия — в 2011 году.

В этот же день вице-спикер палаты Петр Толстой сказал, что профильный комитет Государственной думы по науке и высшему образованию совместно с правительством приступил к работе над практической реализацией по выходу России из Болонской системы.

24 мая глава Минобрнауки подчеркнул, что Россия разработает собственную систему образования. Он заявил, что она станет уникальной и будет преследовать интересы экономической сферы государства и возможности для студентов по максимуму.

В Болонскую систему входят два уровня — бакалавриат и магистратура. РФ присоединилась к ней в сентябре 2003 года.