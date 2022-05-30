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Ректоры ведущих вузов РФ оценили инициативу о выходе из Болонской системы

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Ректоры ведущих российских вузов рассказали «Известиям», как они оценивают инициативу о выходе России из Болонской системы образования.

Так, ректор Самарского университета Дмитрий Богатырев уверен, что отказ о Болонской системы и переход на некую отечественную уникальную систему будет очень полезен, потому что Болонская система в первую очередь рассчитана на социогуманитарные направления и проблематична для тех, кто выбрал точные науки.

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«Именно там можно первые четыре года изучать историю, философию, и потом перейти заниматься социологией. Это будет приемлемо. Но если вы занимаетесь медициной или инженерными, точными науками, то перейти с одной специализации (заниматься радиоэлектроникой) на другую (заниматься двигателями) очень проблематично», — заявил Богатырев.

По его словам, России следует выбирать свой собственный уникальный путь. При этом из минусов инициативы он назвал риск потерять иностранных студентов.

Его коллега из Финансового университета при правительстве России Станислав Прокофьев считает, что отказ от Болонской системы может позволить вернуть «частично утраченные традиции отечественного советского образования».

«[Отказ от Болонской системы] позволит, на мой взгляд, в большей степени приблизить образование к потребностям именно отечественного образовательного рынка, потому что во многом технологии, используемые Болонской системой, ориентировались на глобальный рынок, порой в ущерб отечественным», — сказал он.

Прокофьев признался, что на сегодняшний день Финансовый университет лишился около четверти западных партнеров.

«Оставим мы Болонскую систему в России, откажемся от нее — разницы большой я не вижу. Скорее не мы уходим от Болонской системы, а она уходит от нас», — считает он.

При этом и.о. ректора МГТУ имени Баумана Михаил Гордин признался, что не видит минусов в инициативе отказа от Болонской системы.

«Совершенно корректно было сказано, что Россия будет разрабатывать и эксплуатировать собственную систему образования которая должна удовлетворять в первую очередь национальным целям, целям национальной экономики», — рассказал Гордин.

В свою очередь, ректор Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) Михаил Балыхин отметил, что данная тема всегда была насущной и дискуссионной.

«Жесткая позиция своя личная. Специалитет должен быть в обязательном порядке введен по тем специальностям, которые имеют статус формирующих национальную безопасность», — сказал он «Известиям».

Однако не все ректоры уверены, что образовательная реформа пройдет уже в этом году.

«Сегодня уже объявлен прием на 2022 год, сверстаны планы приема на 2023 год, и, наверное, быстрой перестройки не будет», — предположил ректор ВГУИТ Василий Попов.

Ранее, 25 мая, вице-спикер палаты Петр Толстой сообщил, что профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы.

В этот же день глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил поэтапный отказ от Болонской системы образования. По его мнению, выпускники школ должны узнать о новых правилах поступления и обучения минимум за два года.

Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования. Он отметил, что система образования России станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

До этого, 5 апреля, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. По его словам, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом. По мнению парламентария, ее эффективность под вопросом, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

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