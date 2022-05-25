Эксперт прокомментировала решение о выходе РФ из Болонской системы образования

Необходимо взять лучшее от Болонской системы образования и добавить к этому свои собственные наработки и практики. Таким мнением поделилась с «Известиями» 25 мая педагог русского языка и литературы Любовь Сойкина, комментируя решение России выйти из образовательной системы.

Она напомнила, что Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году, но полноценно работать в стране она начала в 2011 году.

«Подразумевалось, что в рамках этой единой образовательной системы дипломы выпускников университетов будут котироваться в зарубежных вузах, чего так и не произошло», — подметила она.

Среди других последствий введения Болонской системы для России Сойкина назвала единый государственный экзамен (ЕГЭ). Она уточнила, что это привело к частичной отмене вступительных испытаний в университеты и учету только результатов экзамена. По мнению педагога, ЕГЭ сильно ограничило учеников в знаниях.

«Вместо реального получения знаний, способности размышлять, рассуждать школьники просто тренируются быстро ставить галочки в анкете. От реальных знаний здесь мало чего остается», — заявила она.

При этом эксперт отметила, что двухэтапное образование в университетах дает студентам возможность получить другую специальность на магистратуре.

«Тут нет однозначного мнения. Я думаю, что необходимо создавать гибрид — лучшее от Болонской системы и свои собственные наработки и практики», — заключила Сойкина.

Ранее в этот же день вице-спикер палаты Петр Толстой сообщил, что профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы. Он также отметил, что в перспективе возможно изменение или отмена ЕГЭ в российских школах.

Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования. По его словам, ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, что система образования России станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев 25 мая подчеркнул, что отказ от Болонской системы в РФ должен быть поэтапным. По его мнению, выпускники школ должны узнать о новых правилах поступления и обучения минимум за два года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в настоящий момент ведется активная работа над новым видением российской системы образования взамен Болонской. Пока нет каких-либо конкретных параметров, оценить данную инициативу не представляется возможным, отметил он.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. По его словам, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом. По мнению парламентария, ее эффективность под вопросом, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.