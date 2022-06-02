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Россия затребовала финкомпенсацию за отнятые у страны спортивные турниры

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Россия добивается от ряда международных спортивных федераций финансовой компенсации за то, что у страны отобрали право проведения крупных мероприятий, заявил в интервью «Известиям» в четверг, 2 июня, министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Это решение не имеет никакого отношения к спорту»
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«Соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Речь идет не только об организационных взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях. Диалог идет. Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций», — сказал министр.

Матыцин при этом отметил, что до судебных исков дело пока не дошло. По его словам, российская сторона пока взаимодействует с международными федерациями по данному вопросу.

«Отправлены письма о компенсациях. Как только будет получен формальный ответ «да» или «нет», тогда можно говорить об обращении в судебные инстанции. Надеемся на разумность наших коллег из-за рубежа, которые примут наши доводы», — отметил он.

После начала специальной военной операции на Украине ряд крупных турниров, которые должны были проходить на территории нашей страны, были перенесены в другие государства. В частности, речь идет о финале Лиги чемпионов – 2022 по футболу в Санкт-Петербурге, мужском чемпионате мира по волейболу – 2022, молодежном и взрослом чемпионатах мира по хоккею – 2023.

При этом, уточнил глава Минспорта, Россия продолжает готовиться к тем мероприятиям, по которым окончательное решение не принято. В частности, к летней Универсиаде – 2023 в Екатеринбурге.

«Ряд мероприятий у нас еще не забрали. Универсиада перенесена по времени, новая дата определится позднее. И мы продолжаем готовиться. Речь идет о строительстве объектов в Екатеринбурге, они будут готовы в запланированные сроки», — заверил министр.

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