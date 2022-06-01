Захарова призвала наградить орденами сына и жену Зеленского за военные советы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала наградить орденами сына и жену президента Украины Владимира Зеленского. Так она 1 июня прокомментировала в Telegram интервью украинской первой леди Daily Mail, в котором та рассказала о военных советах Зеленскому от семьи.

В публикации Захарова приводит строчку из материала британского издания о том, что девятилетний сын Зеленского дает ему советы о ведении боевых действий.

«Это орден за заслуги. Причем два — сыну и жене. Нет, три. Еще Daily Mail», — пошутила Захарова.

Ранее в этот день в Сети появилось видео, в котором морские пехотинцы ВСУ заявляют, что не будут исполнять приказы власти. Они объяснили, что в подразделении большие потери, командование предало личный состав, а боевой дух солдат крайне низок. Отмечается, что тех, кто пытается сказать правду, забирают в неизвестном направлении.

29 мая военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии «Известиям» отметил, что в соцсетях появляется достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на то, что у них нет боеприпасов, соответствующее стрелковое вооружение в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами.

До этого, 24 мая, стало известно, что украинские военные отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к Зеленскому и главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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