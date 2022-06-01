Zara навсегда закроет часть магазинов в России

В конце мая владельцы торговых центров в Москве и регионах получили уведомления о расторжении договоров аренды ряда магазинов от испанской компании Inditex, которой принадлежат бренды магазинов одежды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и др. Об этом «Известиям» рассказал брокер торговой недвижимости, который погружен в детали процесса, в среду, 1 июня.

Другой источник издания на рынке подтвердил эту информацию. По его словам, речь не идет о постепенном закрытии всей сети магазинов — компания хочет отказаться лишь от некоторых объектов. То есть будет оптимизация бизнеса.

Ритейлер намерен отказаться от неэффективных точек, чтобы «чуть позже вернуться к работе в России налегке», заметил брокер торговой недвижимости. Объекты могли показывать невысокие обороты, например, потому что две точки находятся слишком близко друг от друга. Плюс отказ от части магазинов связан с тем, что онлайн-торговля увеличивает свою долю на рынке, а стационарная розница сдает позиции.

Источник «Известий» в Минпромторге сказал, что решение о закрытии или открытии розничных точек продаж любая компания вправе принимать самостоятельно. Но это не означает, что такие компании покидают российский рынок. Большинство из иностранных ритейлеров сейчас прорабатывают различные варианты стабильной работы на территории России, в том числе и переход в онлайн, добавил он.

Действительно, Inditex уже заявляла, что намерена оптимизировать свою розницу в РФ, поэтому ничего серьезного на рынке не происходит, сказала «Известиям» региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По ее мнению, компания может закрыть в РФ максимум 10% от общего числа магазинов (всего их 500 в стране), то есть около 50 точек в регионах и столице.

Пустое вместо: Zara откажется от части магазинов в России