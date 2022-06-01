Более 10 авиакомпаний РФ готовятся к оплате лизинга иностранных самолетов в рублях

В России 15 авиакомпаний начали подготовку к оплате лизинга иностранных самолетов в рублях. Об этом 1 июня сообщили «Ведомости», ссылаясь на близкие к правительству РФ источники.

Отмечается, что средства начнут поступать на рублевые счета типа «С» для перечисления платежей за самолеты лизингодателям из недружественных стран после окончания срока фактической предоплаты.

Так, 10 авиакомпаний открыли в банках счета типа «С»: «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», «Алроса», «Ямал», «Полярные авиалинии», «Аврора». А еще пять перевозчиков на данный момент заняты открытием таких счетов: это «Уральские авиалинии», «Ижавиа», «Нордстар», «Руслайн» и «Ай флай».

«Аэрофлот», S7 Airlines и Smartavia подтвердили данную информацию. Так, представитель «Аэрофлота» сообщил о готовности в полном объеме исполнять контрактные обязательства перед лизингодателями, сообщает СМИ. Представитель S7 Airlines пояснил, что, согласно утвержденным правительством процедурам, авиакомпания открывает рублевые счета, чтобы предложить лизингодателям получать платежи в рублях. Представитель Smartavia также подтвердил выполнение требований указа президента России Владимира Путина от 5 марта по открытию спецсчета.

Так, согласно документу, российские физические и юридические лица, имеющие обязательства перед кредиторами из недружественных стран, смогут платить рублями. Для этого необходимо открыть специальный рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора и перечислять на него средства по курсу Центробанка на день платежа.

Однако, по данным собеседника газеты, деньги на эти счета от авиакомпаний пока не поступали. Он пояснил, что в контрактах с лизингодателями обычно предусмотрены аккредитивы в размере трех месячных платежей, а также депозиты на техническое обслуживание, которые значительно выше трехмесячных аккредитивов.

В марте в ходе выступления в Совете Федерации глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что российские банки выставляли аккредитивы против зарубежных, гарантируя тем самым платежи российских авиаперевозчиков по лизинговым контрактам с западными контрагентами. После объявления санкций Евросоюза и выдвижения лизингодателями требований расторгнуть контракты и вернуть самолеты эти аккредитивы были вскрыты, пояснял министр. Общую сумму аккредитивов для всех авиакомпаний он оценивал в 200 млрд рублей.

При этом сроки фактически предоплаченных лизинговых платежей у различных авиакомпаний могут варьироваться от трех до восьми месяцев.

Согласно данным портала Frequentflyers, западные лизинговые компании передали российским авиакомпаниям 515 самолетов производства Airbus и Boeing без учета зарубежных «дочек» отечественных лизинговых компаний. Также по информации портала, больше всего самолетов в аренде находится у «Уральских авиалиний» и S7: парк «Уральских авиалиний» на вторую половину марта целиком состоял в аренде у зарубежных лизингодателей, а это 57 воздушных судов. Из 105 самолетов S7 шесть было в лизинге у ГТЛК, остальные — у крупных иностранных компаний. Среди них — ирландские AerCAP, SMBC, Avolon, американская Air Lease Corporation и др. Более половины, а это 26 самолетов парка лоукостера «Победа», принадлежит зарубежным компаниям. Крупнейшие из них — китайская BOC Aviation и ирландская SB Leasing. А из 177 отраженных в списке иностранных самолетов «Аэрофлота» 110 оказалось в собственности зарубежных арендодателей.

13 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что кабмин утвердил правила расчетов за лизинг и покупку иностранных самолетов в условиях действия западных санкций. Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет зарегистрированное в России структурное подразделение, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте.

Западные санкции, введенные после начала специальной военной операции по защите Донбасса, включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда. Однако 14 марта Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, поэтому сейчас российские авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.