Правительство выделит на поддержку авиаотрасли 311 млрд рублей

На поддержку авиакомпаний и аэропортов в 2022 году российское правительство направит в общей сложности 311 млрд рублей. На какие меры пойдут эти средства в понедельник, 11 апреля, в интервью «Известиям» рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Как первый шаг в мерах поддержки авиационной отрасли принято решение о выделении 25 млрд рублей. Из них 19,5 млрд рублей пойдет авиаперевозчикам на компенсацию недополученных доходов — из-за возврата билетов в связи с отменой международных и внутренних перевозок. И еще 1,5 млрд рублей — закрытым аэропортам на юге России на компенсацию расходов за март и апрель», — отметил замминистра.

Президент России Владимир Путин ранее распорядился выделить еще 110 млрд рублей на субсидирование внутренних перевозок с апреля по октябрь 2022 года, напомнил Торосов. В эту сумму вошли 4 млрд рублей из 25 млрд, указанных ранее.

«Кроме того поддержана схема, предложенная правительством и согласованная Банком России по платежам по аккредитивам. По предварительным расчетам порядка 180 млрд рублей потребуется для поддержки авиакомпаний в части таких платежей», — добавил замминистра.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что российские банки выставляли аккредитивы против зарубежных, гарантируя тем самым платежи российских авиаперевозчиков по лизинговым контрактам с западными контрагентами.

После объявления санкций Евросоюза и выдвижения лизингодателями требований расторгнуть контракты и вернуть самолеты, эти аккредитивы были вскрыты, пояснял министр.

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