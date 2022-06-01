Пьяный водитель сбил двух школьниц на переходе в Псковской области
В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту наезда иномарки на двух 15-летних школьниц. Обе девочки госпитализированы.
Инцидент произошел утром 31 мая в поселке Дедовичи. По данным полиции, школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбила машина Skoda Octavia. За рулем иномарки находился пьяный водитель, уточняет Псковское агентство информации.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
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