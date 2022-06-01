В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием девяти машин

В городе Аксае Ростовской области произошло ДТП с участием девяти автомобилей, в результате пострадал один человек. Об этом 1 июня сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

Отмечается, что водитель 1973 года рождения, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автобусом Scania без пассажиров, пренебрег безопасной дистанцией до стоящих в заторе машин Lada Largus, Mazda 626, BMW х3, Lada Vesta, Renault Logan, Nissan Almera, Hyundai Creta и ВАЗ-2110.

По предварительной информации, травмы получил пассажир автомобиля Lada Largus. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Накануне в Зубцовском районе Тверской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб человек. По предварительным данным, столкнулись Audi Q7 и грузовик Isuzu. В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. У водителя грузовика врачи диагностировали травму голени.