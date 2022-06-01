СК выступил за изменение порядка регистрации в соцсетях

Следственный комитет России выступает за разработку нового порядка регистрации пользователей в соцсетях — предложенный механизм подразумевает преобразование процедуры в рамках противодействия распространению запрещенного контента. С таким заявлением выступила 1 июня заместитель главы СК РФ Елена Леоненко.

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента. Поэтому мы считаем, что данный вопрос требует обсуждения и новых подходов», — сказала Леоненко в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, она добавила, что приоритетами при работе с сетевыми ресурсами являются мониторинг запрещенной информации в Интернете, соцсетях и мессенджерах, а также ее своевременная блокировка.

29 мая сотрудник Главного управления криминалистики СК РФ Сергей Коротких рекомендовал упразднить анонимность в Интернете. Зарегистрированных пользователей он предложил поощрять предоставлением доступа к дополнительным бесплатным услугам и контенту.

17 мая глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за распространение в Интернете недостоверной информации. Как отметил глава ведомства, «фейки наносят очень серьезный ущерб нашей национальной безопасности, оборонному климату, общему положению дел в стране».