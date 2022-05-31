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Военный историк спрогнозировал увеличение армий за счет призыва в странах Европы

Военный историк Юлин спрогнозировал увеличение армий за счет призыва в странах Европы
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Фото: Global Look Press/Tobias Hase
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Страны Европы могут перейти от наемной армии к всеобщей воинской повинности ради увеличения численности воинского состава, если ситуация на территории Украины затянется. Такое развитие событий допустил во вторник, 31 мая, военный историк Борис Юлин.

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«Самыми сильными по сочетанию технической оснащенности и численности в Европе являются армии Франции, Германии, Великобритании. Если брать именно численность, то еще и Польша. В принципе, это довольно логично: экономика Германии является самой мощной в Европе, у нее самое большое население. При меньших, чем у России, размерах численность населения, как ни странно, сопоставима», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Юлин напомнил, что во время крупных конфликтов и обострения международной обстановки все армии переходили от волонтерских и наемных к службе по призыву. По мнению эксперта, в настоящее время наблюдается резкая милитаризация Европы, НАТО удалось задавить пацифистские настроения и перейти к мощному вооружению. Все страны увеличили свои военные бюджеты, а Германия — больше всего.

Военный историк высказал сомнение, что вряд ли армии перейдут к службе по призыву прямо сейчас.

«Такая система используется обычно для получения массовости, которая на данный момент Европе не нужна: она и так представляет самый мощный военный союз, которому противостоять может разве что Китай. Там очень большие и людские, и промышленные ресурсы. Тем не менее при необходимости, если конфликт начнет разрастаться, страны легко перейдут к всеобщей воинской повинности», — заключил он.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии скоро появится самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО. По его словам, это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников, пишет Life.Ru.

О том, что правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить €100 млрд для модернизации Вооруженных сил страны, стало известно накануне. Отмечалось, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

Ранее Германия приняла решение увеличить военные отчисления в бюджет НАТО в размере 2% ВВП. До начала российской спецоперации по защите Донбасса Берлин активно сопротивлялся давлению США и НАТО на страны альянса с целью повысить их оборонные расходы. На протяжении последних восьми лет оборонные расходы Германии находились в интервале от 1,1 до 1,5% ВВП.

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