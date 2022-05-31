Военный историк спрогнозировал увеличение армий за счет призыва в странах Европы

Страны Европы могут перейти от наемной армии к всеобщей воинской повинности ради увеличения численности воинского состава, если ситуация на территории Украины затянется. Такое развитие событий допустил во вторник, 31 мая, военный историк Борис Юлин.

«Самыми сильными по сочетанию технической оснащенности и численности в Европе являются армии Франции, Германии, Великобритании. Если брать именно численность, то еще и Польша. В принципе, это довольно логично: экономика Германии является самой мощной в Европе, у нее самое большое население. При меньших, чем у России, размерах численность населения, как ни странно, сопоставима», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Юлин напомнил, что во время крупных конфликтов и обострения международной обстановки все армии переходили от волонтерских и наемных к службе по призыву. По мнению эксперта, в настоящее время наблюдается резкая милитаризация Европы, НАТО удалось задавить пацифистские настроения и перейти к мощному вооружению. Все страны увеличили свои военные бюджеты, а Германия — больше всего.

Военный историк высказал сомнение, что вряд ли армии перейдут к службе по призыву прямо сейчас.

«Такая система используется обычно для получения массовости, которая на данный момент Европе не нужна: она и так представляет самый мощный военный союз, которому противостоять может разве что Китай. Там очень большие и людские, и промышленные ресурсы. Тем не менее при необходимости, если конфликт начнет разрастаться, страны легко перейдут к всеобщей воинской повинности», — заключил он.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии скоро появится самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО. По его словам, это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников, пишет Life.Ru.

О том, что правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить €100 млрд для модернизации Вооруженных сил страны, стало известно накануне. Отмечалось, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

Ранее Германия приняла решение увеличить военные отчисления в бюджет НАТО в размере 2% ВВП. До начала российской спецоперации по защите Донбасса Берлин активно сопротивлялся давлению США и НАТО на страны альянса с целью повысить их оборонные расходы. На протяжении последних восьми лет оборонные расходы Германии находились в интервале от 1,1 до 1,5% ВВП.

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