Глава Евросовета Мишель: в ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из России

Евросоюз (ЕС) достиг соглашения о частичном запрете на импорт нефти из России в рамках шестого пакета антироссийских санкций, сообщил во вторник, 31 мая, глава Евросовета Шарль Мишель.

«[Достигнуто] соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это охватывает более 2/3 объема импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее [армии]», — написал он в Twitter.

Мишель подчеркнул, что принятое решение окажет максимальное давление на РФ в попытках заставить страну прекратить спецоперацию по защите Донбасса.

Позднее глава Евросовета уточнил на пресс-конференции, что частичный запрет не затронет поставки нефти по трубопроводам. Он добавил: это решение временное, но конкретных сроков его действия Мишель не назвал.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поприветствовала принятое решение постом в микроблоге, отметив, что нефтяное эмбарго сократит импорт нефти в ЕС из России к концу года почти на 90%. По ее словам, члены Евросоюза «договорились о том, чтобы как можно скорее покончить с зависимостью от российского газа, нефти и угля».

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что Евросоюз исключил из шестого пакета антироссийских санкций запрет на покупку россиянами недвижимости. Этому способствовало давление представителей Кипра.

В недавнем интервью вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявлял, что эффект от запрета США на импорт нефти из РФ пока не дал желаемого эффекта. Эмбарго повысило цены на мировых рынках, так что Россия «получает больше денег, продавая меньше нефти», напомнила «Газета. Ru».

24 мая Урсула фон дер Ляйен сообщала о том, что Евросоюз не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России. Она обосновала это тем, что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден РФ, чего Европа не хочет допускать.

Комментируя европейские ограничения на поставку российских углеводородов, президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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