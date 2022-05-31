Евросоюз выразил готовность совместно со странами G7 выделить Украине €9 млрд

Евросоюз выразил готовность выделить Украине €9 млрд финансовой помощи при поддержке стран-партнеров по G7. Об этом во вторник, 31 мая, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем аккаунте в Twitter.

«Евросовет продолжит помогать Украине с ее неотложными потребностями вместе с G7. Евросовет готов предоставить Украине €9 млрд», — рассказал политик.

Евросоюз систематически предоставляет Украине финансовую помощь в контексте проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В частности, 6 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен рассказала, что за всё время проведения спецоперации ЕС предоставил Киеву финансовую помощь на сумму €4 млрд.

При этом украинская сторона требует от ЕС большей денежной поддержки. Так, 14 апреля от агентства Bloomberg стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от фон дер Ляйен предоставления Украине €7 млрд ежемесячно.

В тот же день сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала «Известиям» требования Зеленского и рассказала о том, что Украина в настоящий момент съедает значительную часть европейского бюджета. Подобная иждивенческая политика страны, по мнению Ковитиди, направлена на разрушение блока.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.