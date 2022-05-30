Захарова раскритиковала слова главы МИД Британии Трасс о Балканах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова британского министра иностранных дел Лиз Трасс о «пагубном влиянии» России на Балканы. В своем блоге в понедельник, 30 мая, дипломат напомнила о роли РФ в истории Балкан и бомбардировках Югославии силами НАТО.

Ранее в мае Трасс прибыла с визитом в Боснию и Герцеговину, где обвинила Россию в попытках подорвать амбиции страны по установлению более тесных связей с Западом. Кроме того, глава британского МИДа призвала Запад противостоять РФ на Западных Балканах.

«В ходе визита знатока истории и географии главы британского Форин офиса Лиз Трасс на Балканы, она призвала жителей Боснии и Герцеговины не верить России, «обладающей пагубным влиянием» на этот регион. Эксперты перешептываются: в ходе британско-боснийских переговоров затрагивалась тема вхождения страны в «единый европейский дом» и интеграция в НАТО. Об обладающей разрушительно-беспринципным влиянием НАТО на Балканы говорить как-то странно», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В связи с этим дипломат напомнила о бомбардировках Югославии в 1999 году с применением обедненного урана, упрекнув Трасс в том, что про «монгольское и татарское нашествие на Украину» она знает, а про «бомбардировки Белграда натовцами» нет.

Представитель российского МИДа также указала на то, что на протяжении всего периода зависимого пребывания славян на Балканах Лондон способствовал их подчиненному положению, в то время как именно Россия помогала им добиваться независимости.

Накануне Захарова подвергла критике слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что мир становится многополярным и это должно подтолкнуть государства к еще большему международному сотрудничеству. Заявление канцлера дипломат назвала «плагиатом чистой воды». Она отметила, что об этом говорил еще Евгений Примаков, пришедший в МИД в 1996 году, а также «говорил и продолжает говорить каждый год на протяжении уже более пятнадцати лет» действующий глава министерства Сергей Лавров.