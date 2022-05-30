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Стало известно о состоянии раненых при теракте в Мелитополе

Власти Запорожья: жизни раненых при взрыве в Мелитополе ничего не угрожает
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Фото: ТАСС/Гражданская администрация Запорожской области
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Жизни раненых при теракте в Мелитополе волонтеров ничего не угрожает. Об этом 30 мая заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая
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«К сожалению, сегодня пострадали два волонтера, которые ехали на работу, парень и девушка, 25 и 28, соответственно, лет. Сегодня находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает», — сказал он.

По словам Балицкого, «сегодня киевским режимом, к сожалению, была произведена террористическая акция, направленная против мирной, спокойной жизни нашего города, который не дает покоя киевскому режиму — то, что город может спокойно жить и развиваться без их любви и объятий».

Взрывное устройство было заложено в уличный люк, взрыв произошел, когда автомобиль с двумя волонтерами ехал мимо.

На месте взрыва разбросаны поражающие элементы — свинцовые шарики, автомобиль внутри сильно разворочен и выгорел.

Власти города квалифицировали взрыв как теракт, передает «Газета.Ru». Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что за взрывом стоят украинские диверсанты.

Часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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