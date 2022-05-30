Взрывное устройство в Мелитополе было заложено в уличный люк

Взрывное устройство при теракте в Мелитополе было заложено в уличный люк, взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо. Об этом сообщил источник в силовых структурах 30 мая.

«Самодельное взрывное устройство (СВУ) было в люке, и, когда машина двигалась мимо, оно взорвалось. Машина с волонтерами, кто гуманитарку развозил. Потом машина докатилась уже до стены жилого дома», — цитирует своего собеседника «РИА Новости».

По данным агентства, на месте взрыва разбросаны поражающие элементы — свинцовые шарики, автомобиль внутри сильно разворочен и выгорел.

О том, что в центре Мелитополя прогремел взрыв, стало известно ранее в этот день. Пострадали два волонтера, которые оказывали гуманитарную помощь.

Власти города квалифицировали взрыв автомобиля как теракт, передает «Газета.Ru». Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что за взрывом стоят украинские диверсанты.

Часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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