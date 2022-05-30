Два волонтера пострадали в результате взрыва в Мелитополе

В Мелитополе в результате взрыва в пострадали два волонтера, которые оказывали гуманитарную помощь. Об этом 30 мая сообщила местная администрация.

Власти города квалифицировали инцидент как теракт. При этом уточняется, что взрыв не был попыткой покушения на главу военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

«Губернатор не живет в этом доме (рядом с которым был взрыв). Это был теракт против волонтеров», — цитирует ТАСС представителя администрации региона.

Ранее в этот день стало известно, что в центре Мелитополя прогремел взрыв. Сообщалось, что, по предварительным данным, ранены три человека.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что жители домов на нескольких улицах заметили дрожание окон и стен, были видны клубы черного дыма. Он заявил, что за терактом стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 26 февраля сообщил, что российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем. Он отметил, что военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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