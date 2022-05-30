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Власти Запорожья обвинили во взрыве в Мелитополе украинских диверсантов

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Фото: РИА Новости
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За взрывом в Мелитополе стоят украинские диверсанты. Об этом 30 мая заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«За терактом стоит украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Ред.), но фактически это террористическая группа. Уверен, что в регионе должны быть усилены меры антитеррористической безопасности, чтобы впредь не позволить украинским боевикам запугивать население и пытаться нарушить мирный уклад жизни», — цитирует его «РИА Новости».

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая
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Ранее в этот день сообщалось, что в центре Мелитополя прогремел взрыв. Рогов отметил, что жители домов на нескольких улицах заметили дрожание окон и стен, были видны клубы черного дыма.

По предварительным данным, ранено три человека.

Часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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