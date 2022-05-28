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Байден перепутал Северную и Южную Корею во время выступления

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден упомянул Северную Корею вместо Южной Кореи в числе стран, поддержавших политику санкционного давления на РФ. Глава Белого дома оговорился, когда произносил речь перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе в пятницу, 27 мая.

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«Мог ли кто-то подумать, что, когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, их поддержат Австралия, Япония, Северная Корея и некоторые из стран АСЕАН», — сказал он.

На самом деле КНДР в отличие от южной «соседки» не накладывала ограничений на российскую экономику. Более того, в послании, направленном президенту РФ в День Победы, северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил солидарность с «российским народом, который искореняет политическую и военную угрозы и шантаж со стороны враждебных сил».

В свою очередь, Джо Байден не впервые сталкивается с неловкими ситуациями во время публичных выступлений. Так, 20 мая в рамках визита на завод Samsung в Пхентхэке он обратился южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю по имени бывшего президента страны Мун Чжэ Ина.

14 мая глава Белого дома также допустил оговорку, выступая на пресс-конференции на саммите Штатов и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он забылся и назвал вице-президента страны Камалу Харрис «президентом США».

Ранее, 5 мая, Байден оговорился во время приема в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. В тот же день глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов.

За день до этого американский лидер дважды нелепо пошутил во время церемонии награждения атлетов с ограниченными возможностями. Он попросил инвалидов-колясочников не прыгать, а слепых спортсменов — смотреть в камеру во время общего фото.

3 мая Байден перепутал Россию и Украину. В своей речи он сказал, что США позаботились о том, чтобы у России были Javelin и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни случилось. После инцидента американцев возмутила оговорка президента, которая моментально распространилась в интернете. Некоторые даже предрекли конец политической карьере Байдена.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

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