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Греция и Кипр высказались против ускоренного принятия Украины в ЕС

Euractiv: Греция и Кипр не поддерживают ускоренное принятие Украины в ЕС
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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch/dpa
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Греция и Республика Кипр поддержали вступление Украины в Евросоюз (ЕС), однако раскритиковали предложение ускорить данную процедуру. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает медиа-платформа Euractiv.

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«Согласно источникам в МИД Греции, позиция Афин заключается в том, что должны соблюдаться все процедуры, предусмотренные в статье 49 Договора о ЕС. <...> Что касается Кипра, <...> Если все выскажут единогласное одобрение, республика согласится с предложением о предоставлении Украине статуса кандидата. Однако <...> процесс присоединения будет длительным», — говорится в публикации.

Упомянутая статья Договора о Европейском союзе гласит, что соглашение между странами-членами ЕС и страной-заявителем подлежит ратификации всеми участвующими в Евросоюзе государствами в соответствии с конституционными правилами каждого из них.

Ранее, 25 мая, министр иностранных дел Австрии прокомментировал перспективу вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что интеграция, вероятнее всего, будет осуществляться постепенно. Впрочем, Евросоюз не давал Киеву гарантий по этому вопросу, а потому конкретных обязательств не имеет, добавил он.

23 мая, глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что ряд западных стран блокирует предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако он отметил, что вся Центральная и Восточная Европа сможет «переломить сопротивление нескольких стран» по этому вопросу. Кумох также рассказал, что президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме в Давосе будет лоббировать предоставление Украине соответствующего статуса.

За день до этого министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон предположил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий с учетом требований, которые предъявляет ЕС к претендующим на вступление государствам.

19 мая в Совете Федерации порекомендовали украинцам распрощаться с иллюзиями насчет вступления Украины в Евросоюз и сосредоточиться на исправлении ситуации внутри страны.

При этом 17 мая президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе, которую Зеленский подписал 28 февраля, будет рассмотрена в июне текущего года.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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