Глава МИД Австрии счел перспективу вхождения Украины в ЕС отдаленной

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что до вступления Украины в Евросоюз (ЕС) очень далеко. Об этом он заявил в среду, 25 мая, в интервью газете Die Welt.

Шалленберг выступил за постепенную интеграцию Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии в ЕС.

«27 стран ЕС могли бы проконсультироваться с представителями Западных Балкан или Украины, Молдовы и Грузии за два-три часа до начала очередных встреч. Таким образом, эти страны могли бы принять участие. Они будут заниматься конкретными вопросами, но в конечном итоге решения будут принимать государства Евросоюза», — отметил он.

В частности, говоря о вхождении Украины в ЕС, австрийский министр заявил, что союз не давал стране такого обещания.

«До вступления Украины в ЕС — если оно вообще произойдет — всё равно будет очень и очень далеко», — добавил он.

Шалленберг также подчеркнул, что прекрасно понимает просьбу президента Украины Владимира Зеленского и считает, что ЕС должен послать стране четкий сигнал.

«Страна является частью европейского образа жизни и закреплена в нашем сообществе ценностей. Посмотрим, как это произойдет. Сомневаюсь, что статус страны-кандидата — единственное решение для Украины», — заявил дипломат.

Ранее, 23 мая, глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что ряд западных стран блокирует предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако он отметил, что вся Центральная и Восточная Европа сможет «переломить сопротивление нескольких стран» по этому вопросу. Кумох также рассказал, что президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме в Давосе будет лоббировать предоставление Украине соответствующего статуса.

За день до этого министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон предположил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий с учетом требований, которые предъявляет ЕС к претендующим на вступление государствам.

19 мая в Совфеде РФ порекомендовали украинцам распрощаться с иллюзиями насчет вступления Украины в Евросоюз и сосредоточиться на исправлении ситуации внутри страны.

При этом 17 мая президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе, которую Зеленский подписал 28 февраля, будет рассмотрена в июне текущего года.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.